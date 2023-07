Concert au café du Château Café du Château Rocamadour, 12 juillet 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Le café du Château, situé à côté du château de Rocamadour, organise un concert chaque Mercredi

12/07 Hummm

19/07 CJ and the sharks

26/07 Maniolya

02/08 Steve Michael

09/08 Emosa

16/08 Elysium

23/08 Bossa vista.

2023-07-12 19:00:00 fin : 2023-07-12 22:00:00. EUR.

Café du Château le Château

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



The Café du Château, located next to Rocamadour castle, organizes a concert every Wednesday

12/07 Hummm

19/07 CJ and the sharks

26/07 Maniolya

02/08 Steve Michael

09/08 Emosa

16/08 Elysium

23/08 Bossa vista

El Café du Château, junto al castillo de Rocamadour, organiza un concierto todos los miércoles

12/07 Hummm

19/07 CJ y los tiburones

26/07 Maniolya

02/08 Steve Michael

09/08 Emosa

16/08 Elysium

23/08 Bossa vista

Das Café du Château, das neben dem Schloss von Rocamadour liegt, organisiert jeden Mittwoch ein Konzert

12/07 Hummm

19/07 CJ and the sharks

26/07 Maniolya

02/08 Steve Michael

09/08 Emosa

16/08 Elysium

23/08 Bossa vista

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Vallée de la Dordogne