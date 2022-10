Le Théâtre Les 7 chandelles présente PÉTUNIA – stand up – au Café du Centre- Maubourguet- le Samedi 15/10 à 20h30 Café du Centre Maubourguet Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Maubourguet

Le Théâtre Les 7 chandelles présente PÉTUNIA – stand up – au Café du Centre- Maubourguet- le Samedi 15/10 à 20h30 Café du Centre, 15 octobre 2022, Maubourguet. Le Théâtre Les 7 chandelles présente PÉTUNIA – stand up – au Café du Centre- Maubourguet- le Samedi 15/10 à 20h30 Samedi 15 octobre, 20h30 Café du Centre

10€ /8€/ 0€

Stand-up Théâtre de salon, de et par Maya Paquereau, Cie de La Tong, Tarbes. Tout public. Réservation recommandée (55 places max) Café du Centre MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« link »: « mailto:les7chandellestheatre@gmail.com »}] UNE FEMME DE CARACTÈRE. ! Trop c’est trop ! Confinée comme tout le monde pendant la pandémie, Pétunia a décidé de mettre son sens de l’observation à profit. Celle qui n’a pas sa langue dans sa poche est bien décidée à prendre les choses en main en nous présentant un programme électoral digne de ce nom. Pour cela, elle n’hésitera pas à utiliser tous les moyens que la technologie moderne met à notre disposition. Une sacrée bombe à retardement Pétunia ! ***

Service de tapas assuré sur place dès 19h.

Assiette de 5 pour 10€ (réservation également recommandée) ** Infos et réservations auprès de l’Office du Tourisme Marciac/Maubourguet : 05.62.96.39.09

Ou sur le répondeur du T7C : 05.62.96.03.30

les7chandellestheatre@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T20:30:00+02:00

2022-10-15T22:30:00+02:00 Théâtre Les 7 chandelles

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Maubourguet Autres Lieu Café du Centre Adresse MAUBOURGUET Ville Maubourguet lieuville Café du Centre Maubourguet Departement Hautes-Pyrénées

Café du Centre Maubourguet Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maubourguet/

Le Théâtre Les 7 chandelles présente PÉTUNIA – stand up – au Café du Centre- Maubourguet- le Samedi 15/10 à 20h30 Café du Centre 2022-10-15 was last modified: by Le Théâtre Les 7 chandelles présente PÉTUNIA – stand up – au Café du Centre- Maubourguet- le Samedi 15/10 à 20h30 Café du Centre Café du Centre 15 octobre 2022 Café du Centre Maubourguet Maubourguet

Maubourguet Hautes-Pyrénées