Café Dose Batignolles Café Dose Paris • Batignolles Paris, vendredi 21 juin 2024.

Café Dose Batignolles Paris, vendredi 21 juin 2024.

Café Dose Batignolles Fête de la musique 2024 Vendredi 21 juin, 18h30 Café Dose Paris • Batignolles LIBRE

Début : 2024-06-21T18:30:00+02:00 – 2024-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-21T18:30:00+02:00 – 2024-06-21T23:59:00+02:00

Comme chaque année, en face de notre café de quartier des batignolles, nous fêtons la musique !

Dose est un projet familial qui célébrera cette année ses 10 ans !

Comme son projet, c’est dans un esprit convivial, bon enfant mais tout même très sérieux, que les groupes intérpreteront les « classic » du Pop/Rock (The Rollin’ Stones, The Beatles, The Strokes, Bob Dylan etc.)

Buvette extérieure prévue sur place

Café Dose Paris • Batignolles 2 rue des moines 75017 Paris

Situé au cœur du 17ème, Dose Batignolles est un café de quartier, coffee shop, expert du café de spécialité.

Dose a fêté ses 10 ans en 2023, l’enseigne a désormais 4 lieux à Paris.

