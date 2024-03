Café discussion: quel est votre « chez-soi » MEG Genève, mardi 16 avril 2024.

Café discussion: quel est votre « chez-soi » Discussions et échanges autour d’un café. Café Gallay. Le mardi 16 avril de 15h à 16h30. Mardi 16 avril, 15h00 MEG CHF 0.-

Qu’est-ce que le « chez-soi » ? Est-ce un lieu ? Une personne, des souvenirs, une musique ? Et pour vous, que signifie le « chez-soi » ?

Cette rencontre est dédiée au partage de vos récits et expériences de vie sur le thème du « chez-soi ». Un moment d’échange convivial et chaleureux pour toutes et tous autour d’un café ou d’un thé et d’une collation. Place à la discussion et au partage !

Aucun prérequis n’est nécessaire à part l’envie de discuter ou d’écouter.

Activité gratuite et sans inscription.

Lieu: Café Gallay, boulevard de Saint-Georges 42, Genève 1205

Cet événement est organisé en collaboration avec le Service social de la Ville de Genève dans le cadre des rencontres «Café quartier de la Jonction» .

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

MEG /J.Watts