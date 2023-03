Café-deuil Méobecq Méobecq Catégories d’Évènement: Indre

Café-deuil, 16 mars 2023, Méobecq

2023-03-16 18:00:00 – 19:30:00

Indre Méobecq Cette rencontre conviviale permettra à chacun de parler ou d’écouter parler du deuil, qu’il s’agisse de la perte d’un proche, ou de toute autre perte douloureuse … dans le respect de la douleur de chacun. Les bénévoles de l’association Elisabeth Kûbler-Ross France vous invitent à les rejoindre lors d’un café deuil. +33 2 54 07 01 69 Café deuil

