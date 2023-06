La Passerelle – Café des sports Méobecq, 4 septembre 2023, Méobecq.

Méobecq,Indre

5 concerts gratuits dans le cadre de la Passerelle, festival musical itinérant organisé par la Communauté de Communes Val de l’Indre-Brenne..

Dimanche 2023-09-04 à 20:30:00 ; fin : 2023-09-04 . EUR.

Café des sports

Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire



5 free concerts as part of the Passerelle, a travelling music festival organised by the Communauté de Communes Val de l’Indre-Brenne.

5 conciertos gratuitos en el marco de La Passerelle, festival de música itinerante organizado por la Communauté de Communes Val de l’Indre-Brenne.

5 kostenlose Konzerte im Rahmen von La Passerelle, einem musikalischen Wanderfestival, das von der Communauté de Communes Val de l’Indre-Brenne organisiert wird.

Mise à jour le 2023-06-01 par Destination Brenne