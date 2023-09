Book club au café Sibylles Café des Sibylles Bordeaux, 5 décembre 2023, Bordeaux.

Book club au café Sibylles Mardi 5 décembre, 19h00 Café des Sibylles Entrée libre

Connaissez-vous le célèbre club de lecture féministe intersectionnel anglais d’Emma Watson « Our shared shelf » ?

Les Sibylles, salon de thé pétillant, salon de tatouage bienveillant, ont eu la bénédiction de l’actrice elle-même pour proposer des réunions du club une fois par mois.

Les bibliothécaires auront le privilège d’assister à une séance le mardi 5 décembre.

Vous pourrez découvrir le titre du livre choisi pour l’occasion grâce à un booktube sur la chaîne YouTube de la bibliothèque en octobre.

Continuez de suivre le partenariat entre les Sibylles et les bibliothèques de Bordeaux pour de nouveaux rendez-vous tout au long de l’année 2024 !

