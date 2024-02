Café des seniors Café Gaillard Gourmand Excideuil, mardi 19 mars 2024.

Café des seniors Café Gaillard Gourmand Excideuil Dordogne

Parler d’économie et d’énergie avec l’ADIL24.

A chaque rencontre, une nouvelle thématique, pour favoriser les échanges.

Animation par une intervenante de Cassiopea accompagnée selon la thématique du mois d’un psychologue, sophrologue, ergothérapeute, juriste, diététicien, etc…

En partenariat avec la mairie d’Excideuil, nous vous invitons à nous retrouver tous les 3es mardis de chaque mois pour échanger, partager et vous informer sur des sujets actuels autour d’une boisson.

Le Café des seniors est animé par une intervenante de Cassiopea accompagnée selon la thématique du mois d'un psychologue, sophrologue, ergothérapeute, juriste, diététicien, etc…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 14:30:00

fin : 2024-03-19 16:30:00

Café Gaillard Gourmand 13 rue Jean Jaurès

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Café des seniors Excideuil a été mis à jour le 2024-02-01 par Isle-Auvézère