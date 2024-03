Café des Sciences : la dépression Annie – Collectors Gallery au 20 rue des Porcelet à Arles Arles, jeudi 14 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T19:00:00+01:00 – 2024-03-14T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-14T19:00:00+01:00 – 2024-03-14T22:00:00+01:00

Le concept de dépression apparait au XIXe siècle dans le champ médical. Selon l’OMS, aujourd’hui, 3,8 % de la population mondiale en souffre (5 % des adultes), environ 280 millions de personnes. En France, en 2021, 12,5% de la population adulte avait vécu un épisode dépressif au cours des 12 derniers mois. Elle sera au XXIe siècle la première cause de handicap devant les pathologies cardiovasculaires. Nous sommes bien loin du « vague à l’âme », du « spleen » de Baudelaire. Pourquoi et comment se départir de cette idée ? Que sait on de cette perturbation de l’humeur ? Quelles perspectives thérapeutiques ?

Venez discuter, poser toutes vos questions à un spécialiste, présent ce soir pour vous!

Annie – Collectors Gallery au 20 rue des Porcelet à Arles 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Conférence débats