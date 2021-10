Paimpont Paimpont Ille-et-Vilaine, Paimpont Café des sciences : la classification animale, quelle histoire ! Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Paimpont

Café des sciences : la classification animale, quelle histoire ! Paimpont, 3 mars 2022, Paimpont. Café des sciences : la classification animale, quelle histoire ! Paimpont

2022-03-03 18:30:00 – 2022-03-03 20:00:00

Paimpont Ille-et-Vilaine ” La classification animale : quelle histoire !” par Maxime Hervé, maître de conférences en biologie animale à l’Université de Rennes 1 et rattaché à l’Institut de Génétique, Environnement et Protection des Plantes de 18h30 à 20h. Comment la classification des animaux a révolutionné notre regard sur leur évolution ! Gratuit. Sur réservation stephanie.prise@univ-rennes1.fr ” La classification animale : quelle histoire !” par Maxime Hervé, maître de conférences en biologie animale à l’Université de Rennes 1 et rattaché à l’Institut de Génétique, Environnement et Protection des Plantes de 18h30 à 20h. Comment la classification des animaux a révolutionné notre regard sur leur évolution ! Gratuit. Sur réservation Paimpont

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Paimpont Autres Lieu Paimpont Adresse Ville Paimpont lieuville Paimpont