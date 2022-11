Café des sciences Arles Arles Catégories d’évènement: 13200

Arles

Café des sciences Arles, 20 octobre 2022, Arles. Café des sciences

Boulevard des Lices Le Waux Hall Arles 13200 Le Waux Hall Boulevard des Lices

2022-10-20 20:30:00 – 2022-10-20 22:00:00

Le Waux Hall Boulevard des Lices

Arles

13200 Au programme des cafés des sciences :



Jeudi 20 octobre 2022 – 20h30/22h « Agroforesterie, permaculture, des solutions pour l’agriculture de demain ? »



Jeudi 24 novembre 2022 – 20h30/22h Peut-on se passer du nucléaire dans la transition énergétique ?



Jeudi 15 décembre 2022 – 20h30/22h Résistance aux antibiotiques



Jeudi 19 janvier 2023 – 20h30/22h : Exploration spaciale. Le temps est-il aux nouvelles conquêtes ?



Jeudi 9 février 2023 – 20h30/22h L’hydrogène, nouveau carburant pour demain ?



Jeudi 16 mars 2023 – 20h30/22h Semaine du cerveau : les maladies psychiatriques aujourd’hui



Jeudi 13 avril 2023 – 20h30/22h Info Intox, les réseaux sociaux perdent la tête Le Waux Hall reçoit cette année encore le café des sciences. http://cafesciences-avignon.fr/ Le Waux Hall Boulevard des Lices Arles

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: 13200, Arles Autres Lieu Arles Adresse Arles 13200 Le Waux Hall Boulevard des Lices Ville Arles lieuville Le Waux Hall Boulevard des Lices Arles Departement 13200

Arles Arles 13200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Café des sciences Arles 2022-10-20 was last modified: by Café des sciences Arles Arles 20 octobre 2022 13200 Arles Boulevard des Lices Le Waux Hall Arles 13200

Arles 13200