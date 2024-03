CAFÉ DES PUR Le Mans, mardi 19 mars 2024.

La Bibliothèque universitaire inaugure un nouveau rendez-vous le café des PUR. Les PUR, ce sont les Presses universitaires de Rennes, éditeur qui publie un grand nombre de travaux de recherche des enseignants-chercheurs de Le Mans université. Et le principe de ce café un auteur maison, des étudiants pour l’interviewer et un café offert à la fin !

Cette première séance vous fera découvrir le destin de Bérengère de Navarre, ouvrage écrit par Vincent Corriol et Ghislain Baury.

Début : 2024-03-19 12:30:00

fin : 2024-03-19 13:00:00

