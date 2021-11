Poitiers Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine - Poitiers / Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres Poitiers, Vienne Café des projets Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine – Poitiers / Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Venez échanger autour d’un verre avec des créateurs et créatrices qui ont monté des projets culturels, sportifs, humanitaires, citoyens, économiques et rencontrez des expert.e.s locaux qui vous aideront à réaliser votre projet au niveau local, national ou européen ! Rendez-vous ce mercredi 1er décembre à 17h au Centre Info Jeunes de Poitiers (45 place Charles de Gaulle ). /!\ Le pass sanitaire vous sera demandé. _Cet événement est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du label EUROPE DIRECT. Cependant, les positions et opinions exprimées appartiennent aux auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l’Union européenne. L’Union européenne ne saurait en être tenue pour responsable._

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire

Partageons nos idées et nos projets autour d'un verre !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T17:00:00 2021-12-01T20:00:00

