L’Étang solidaire, le quartier fait un don ! Café des Possibles Vernier Catégorie d’Évènement: Vernier L’Étang solidaire, le quartier fait un don ! Café des Possibles Vernier, 8 novembre 2023, Vernier. L’Étang solidaire, le quartier fait un don ! 8 – 11 novembre Café des Possibles Nous acceptons : Produits alimentaires

Produits d’hygiène

Produits de nettoyage

Chaussures

Vêtements

Habits bébés

Petits Jouets

Matériel scolaire

Ballons

… En collaboration avec les associations Anchors for kids, le Vestiaire solidaire et Partage. Info

Monsieur Alejandro De Quero

076 708 59 95 – a.d.quero@gmail.com Café des Possibles Allée des Nénuphars 6, 1219 Vernier Vernier 1220 Châtelaine Genève [{« type »: « phone », « value »: « 076 708 59 95 »}, {« type »: « email », « value »: « a.d.quero@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:a.d.quero@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T16:00:00+01:00 – 2023-11-08T19:00:00+01:00

2023-11-11T09:00:00+01:00 – 2023-11-11T19:00:00+01:00 DR Détails Catégorie d’Évènement: Vernier Autres Lieu Café des Possibles Adresse Allée des Nénuphars 6, 1219 Vernier Ville Vernier Lieu Ville Café des Possibles Vernier latitude longitude 46.217493;6.105596

Café des Possibles Vernier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vernier/