Café des Parents

2021-09-08 11:00:00 – 2021-09-08 14:00:00 Le café des parents Un espace de parole et d’écoute bienveillante, ouvert aux parents et parents en devenir. Si vous cherchez à rencontrer et partager,

venez vous joindre à nous pour échanger autour de la parentalité ! Après le succès des rencontres Alternatives, nous avons à cœur de relancer ces rendez-vous hebdomadaires qui font du bien. Parce que nous avons besoin d’une oreille attentive, d’un conseil, de se rassurer (oui oui tout ce que l’on vit avec nos bébés/enfants est complètement naturel), ou simplement de rencontrer d’autres parents autour d’un verre, nous pensons que ces rencontres entre parents et futurs parents sont essentielles. On y parlera natalité, parentalité, allaitement / biberon, portage / poussette, diversification, amour, couches lavables / jetables, motricité, doutes, petites fiertés, fatigue, cododo, BREF tous les sujets qui nous animent en tant que parents. Où ? Au café associatif de Figeac Quand ? Tous les mercredis de 11h à 14h. Le créneau permet ainsi de rester partager un déjeuner ensemble! Pour qui ? Maman, papa, future maman, futur papa, les enfants, les bébés, toute la famille Pensez à prendre des jouets si vous venez avec votre / vos enfants car ceux de l’arrosoir ont été retirés pendant l’épisode COVID. Vous pouvez également apporter votre pique nique ! Si vous avez des vêtements bébé /enfant à donner et / ou troquer, apportez les ! À mercredi

