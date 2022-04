Café des parents : Lieu de rencontres et d’échanges autour des difficultés liées à l’enfance et à la parentalité Lamonzie-Saint-Martin Lamonzie-Saint-Martin Catégories d’évènement: 24680

Lamonzie-Saint-Martin 24680 Lamonzie-Saint-Martin Thème abordé : « Punitions et récompenses » (en lien avec la journée de la « Non-violence éducative » du 30 avril) avec Laura Cléron en formation de consultante et formatrice en parentalité créative. En 2004, Catherine Dumonteil Kremer créait la Journée de la Non-Violence éducative, qui s’est d’abord appelée Journée contre la fessée. La loi contre les violences éducatives est passée en 2019 mais la JNVE est toujours d’actualité, en effet, son objectif depuis sa création est la recherche de solutions alternatives à la violence éducative ordinaire lors d’événements gratuits que vous pouvez trouver partout en France.





