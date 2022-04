Café des parents “Les enfants et nous” Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières Cher Vous êtes parents, alors ouvrez-vous et questionnez-vous mutuellement, partagez votre expérience, vos idées, rassurez-vous sur diverses questions… pour un moment de convivialité autour d’un café. Une innovation avec la bibliothèque et Régine, l’animatrice.

Le café parent, moment de convivialité et de partage autour d'un café entre parents (et enfants) pour échanger idées sur leurs expériences, leurs préoccupations. bibliotheque-lignieres@outlook.fr +33 2 48 60 20 86

