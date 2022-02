Café des parents – Les enfants et les écrans Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Café des parents – Les enfants et les écrans Bibliothèque Aimé Césaire, 11 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 11 mars 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

Groupe d’échange de parents sur l’usage des écrans et des jeux vidéo par les enfants. Animé par Olivier Viot, expert en usages numériques. Des groupes d’échange thématique avec l’EPE-IDF : pour partager avec d’autres parents éprouvant des difficultés familiales à la fois similaires et différentes, se posant des questions sur leur place ou leur rôle, ou sur certains comportements de leurs enfants ou adolescents. Pour trouver compréhension et soutien face à des repères éducatifs en mouvement et découvrir des pistes concrètes pour améliorer la vie quotidienne.Ces rencontres sont animées par des professionnels de l’enfance et de l’adolescence, du couple, du monde juridique ou scolaire. Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder Paris 75014

13 : Plaisance (Paris) (178m) 62 : Vercingétorix (Paris) (174m)

Contact : 0145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequeAimeCesaire/ Atelier

Date complète :

2022-03-11T19:00:00+01:00_2022-03-11T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Aimé Césaire Adresse 5 rue de Ridder Ville Paris lieuville Bibliothèque Aimé Césaire Paris Departement Paris

Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Café des parents – Les enfants et les écrans Bibliothèque Aimé Césaire 2022-03-11 was last modified: by Café des parents – Les enfants et les écrans Bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire 11 mars 2022 Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris

Paris Paris