Café des parents Être grands-parents aujourd’hui, quelle place, quel rôle auprès de ses enfants et petits-enfants ? Bibliothèque Aimé Césaire Paris, vendredi 9 février 2024.

Café des parents Être grands-parents aujourd’hui, quelle place, quel rôle auprès de ses enfants et petits-enfants ? Groupe d’échange entre parents et grands-parents animé par Sandrine FERREIRA formatrice et sophrologue à l’École des parents. Vendredi 9 février, 19h00 Bibliothèque Aimé Césaire Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T19:00:00+01:00 – 2024-02-09T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-09T19:00:00+01:00 – 2024-02-09T21:00:00+01:00

Plusieurs fois dans l’année nous animons en partenariat avec l’École des parents des échanges entre adultes, parents, grands-parents pour parler parentalité et passer ensemble un moment chaleureux.

Atelier gratuit et sur réservation.

Pour en savoir plus sur l’école des parents https://www.epe-idf.com

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

