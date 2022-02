Café des parents EPE45 Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Café des parents EPE45, 3 mars 2022, Olivet.

du jeudi 3 mars au mardi 15 mars à EPE45

Café des parents sur l’usage des écrans animé par Estelle Béguin, formatrice et consultante en parentalité : jeudi 3 mars à 20H30 pour les parends d’ados et pré-ados et mardi 15 mars à 9H30 pour les parents d’enfants de moins de 8 ans. Pass vaccinal obligatoire.

Gratuit – sur inscription

Le café des parents est un moment convivial, d’échanges et de partages entre parents sur un thème. EPE45 8 rue Victor Manche Olivet Loiret

2022-03-03T20:30:00 2022-03-03T22:30:00;2022-03-15T09:30:00 2022-03-15T11:30:00

