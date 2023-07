Café des parents : Comment mieux vivre en famille grâce à la sophrologie ? Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Café des parents : Comment mieux vivre en famille grâce à la sophrologie ? Bibliothèque Aimé Césaire Paris, 22 septembre 2023, Paris. Le vendredi 22 septembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Groupe d’échanges entre parents animé par Sandrine FERREIRA, Formatrice et sophrologue. Cet atelier est une découverte de la sophrologie, une nouvelle approche afin de faire face aux tracas du quotidien lié à la famille. Profitez de ce temps d’échange pour partager vos expériences, vos interrogations en tant que parents. Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

