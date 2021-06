Café des parents Châtillon-sur-Thouet, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Châtillon-sur-Thouet.

Café des parents 2021-07-22 09:30:00 – 2021-07-22 11:30:00 Maison Pour Tous 9 Avenue Paul Gellé

Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres Châtillon-sur-Thouet

Le pôle parentalité du Centre social de la MPT de Châtillon vous propose un café des parents.

A destination des parents mais possibilité d’accueillir les enfants.

La coordinatrice famille sera à votre écoute et vous proposera un lieu sécurisé et adapté ( espace jeux et détente).

Gratuit et ouvert à tous.

Le pôle parentalité du Centre social de la MPT de Châtillon vous propose un café des parents.

A destination des parents mais possibilité d’accueillir les enfants.

La coordinatrice famille sera à votre écoute et vous proposera un lieu sécurisé et adapté ( espace jeux et détente).

Gratuit et ouvert à tous.

+33 5 49 95 07 43

Le pôle parentalité du Centre social de la MPT de Châtillon vous propose un café des parents.

A destination des parents mais possibilité d’accueillir les enfants.

La coordinatrice famille sera à votre écoute et vous proposera un lieu sécurisé et adapté ( espace jeux et détente).

Gratuit et ouvert à tous.

Le pôle parentalité du Centre social de la MPT de Châtillon vous propose un café des parents.

A destination des parents mais possibilité d’accueillir les enfants.

La coordinatrice famille sera à votre écoute et vous proposera un lieu sécurisé et adapté ( espace jeux et détente).

Gratuit et ouvert à tous.

Maison Pour Tous

dernière mise à jour : 2021-06-16 par CC Parthenay Gâtine