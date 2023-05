Café des Parents #2 Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Café des Parents #2 Centre Paris Anim’ Espace Beaujon, 25 mai 2023, Paris. Le jeudi 25 mai 2023

de 18h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit Entrée libre – sur réservation Organisation et rythmes de l’enfant : préparer la rentrée L’Espace Beaujon s’associe à l’Ecole des Parents et Educateurs pour vous proposer un Café des Parents sur la thématique : “L’entrée au collège”

jeudi 25 mai à 18h

Cette seconde thématique se focalise sur les problématiques d’autonomie, d’organisation mais aussi pour détecter au plus tôt des problèmes qui surgissent avec le secondaire : violence, harcèlement, décrochage, etc. Au-delà d’apprendre, il s’agit d’un moment de convivialité et d’un partage d’expériences. Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Contact : https://ebeaujon.org/ 01 53 53 06 99 jeunesse@ebeaujon.org https://www.facebook.com/events/5815318411930621 https://www.facebook.com/events/5815318411930621 https://ebeaujon.org/evenements/rencontres/cafe-des-parents-lentree-au-college/

