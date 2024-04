Café des mamans Maison Familya SFX Paris Paris, vendredi 5 avril 2024.

Café des mamans Temps de rencontre entre mamans 5 avril – 7 juin, certains vendredis Maison Familya SFX Paris Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T09:30:00+02:00 – 2024-04-05T11:00:00+02:00

Fin : 2024-06-07T09:30:00+02:00 – 2024-06-07T11:00:00+02:00

Un café des mamans est lancé à la maison Familya. Un nouveau temps de rencontre pour toutes les mamans animé par des mamans inspirées !

Pour profiter d’un espace apaisant pour partager, échanger dans un climat de confiance et dans la convivialité tous les 1er vendredis matin de chaque mois entre 9h30 et 11h.

Un lieu de rencontres et d’échanges entre mamans, autour d’un thé ou d’un café, pour partager ses expériences familiales, professionnelles, amicales, sociales ou locales.

Partager en fait sa vraie vie de maman !

Un temps pour discuter des sources de joie, de réussites, de questionnement, ou d’épuisement !….

Maison Familya SFX Paris 23 rue Oudinot 75007 Paris Paris 75007 Quartier de l’École Militaire Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@familyaparis.fr »}]