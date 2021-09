Redon Redon Ille-et-Vilaine, Redon Café des lecteurs Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon

Café des lecteurs Redon, 28 septembre 2021, Redon. Café des lecteurs 2021-09-28 – 2021-09-28 Médiathèque 6 Rue Joseph Lamour de Caslou

Redon Ille-et-Vilaine On se lit tout (ou presque) à la médiathèque Jean-Michel Bollé. Vous avez eu un coup de cœur littéraire? Vous voulez faire découvrir un auteur en particulier ? N’hésitez pas venez le partager autour d’un verre. On se lit tout (ou presque) à la médiathèque Jean-Michel Bollé. Vous avez eu un coup de cœur littéraire? Vous voulez faire découvrir un auteur en particulier ? N’hésitez pas venez le partager autour d’un verre. dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Redon Autres Lieu Redon Adresse Médiathèque 6 Rue Joseph Lamour de Caslou Ville Redon