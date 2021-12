Saint-Germain Médiathèque Saint-Germain Aube, Saint-Germain Café des lecteurs Médiathèque Saint-Germain Saint-Germain Catégories d’évènement: Aube

Saint-Germain

Café des lecteurs Médiathèque Saint-Germain, 22 janvier 2022, Saint-Germain. Café des lecteurs

Médiathèque Saint-Germain, le samedi 22 janvier 2022 à 10:00

Café des lecteurs : Sur un mode participatif, lecture d’extraits choisis sur le thème de « l’amour » : A l’occasion des Nuits de la lecture, venez lire un extrait de l’un de vos auteurs ou romans favoris, sur le thème de l’amour, ou bien simplement écouter. L’extrait lu (2 à 3 mn maxi) roman ou aussi poésie ou chanson …

Sur inscription

Café des lecteurs Médiathèque Saint-Germain Rue des cerisiers 10120 Saint-Germain Saint-Germain Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Saint-Germain Autres Lieu Médiathèque Saint-Germain Adresse Rue des cerisiers 10120 Saint-Germain Ville Saint-Germain lieuville Médiathèque Saint-Germain Saint-Germain