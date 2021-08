Café des langues Obrien Tavern, 6 septembre 2021, Limoges.

Après une longue année blanche, le Café des Langues de Limoges sort de son sommeil et te donne rendez-vous le lundi 6 septembre 2021 à partir de 20h, à l’O’Brien Tavern (Limoges), pour recommencer à échanger en anglais, allemand, italien, espagnol, FLE, LSF ou autres… L’accès au Café des Langues est entièrement libre et gratuit. Toutefois, pour des raisons sanitaires et de sécurité, **le nombre de places est limité et** **le pass sanitaire est obligatoire**. [Inscription obligatoire](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwv_Q0tUTW8Y6MluJnk_Njx7nz-EwWn4p7GbK-xBYjwFCb_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link)

Le Café des langues de Limoges fait sa rentrée et te propose un moment convivial international au Pub Obrien Tavern.

Obrien Tavern Obrien Tavern, 6 cours Jourdan, 87000 Limoges Limoges Les Emailleurs Haute-Vienne



