Café des langues Place Pancaut Mont-de-Marsan, jeudi 15 février 2024.

Café des langues Place Pancaut Mont-de-Marsan Landes

Bonjour ! Hello, Holà…!

Cette année encore, le Pôle Jeunesse de Mont-de-Marsan Agglo vous invite à participer au Cafés des Langues !

Mais qu’est-ce qu’un Café des Langues ?

Animé par divers intervenants (Assistants de langue, étudiants…), le Café des Langues invite à la découverte des langues et autres cultures. L’expérience du Café des Langues est riche à tous niveaux rencontre humaine, apprentissage et découverte du monde à travers des jeux, des témoignages de natifs ou autres animations conçues par leurs soins.

Cet évènement est

– Gratuit sur inscription

– Ouvert à toute tranche d’âge, à partir de 16 ans

– Pour tous niveaux

Cette année, nous avons le plaisir de vous proposer plusieurs « tables de conversation », essentiellement en ANGLAIS et ESPAGNOL. Venez rencontrer nos jeunes assistants de langue et échanger avec eux dans une ambiance décontractée et co .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 18:00:00

fin : 2024-02-15

Place Pancaut O’ Green Oak

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

