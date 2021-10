Café des langues Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, 24 novembre 2021, Jerusalem.

Café des langues

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, le mercredi 24 novembre à 18:30

Pratiquer une langue étrangère ou enseigner votre langue maternelle – Tous les niveaux sont les bienvenus ! **Café des langues avec l’Institut Français de Jérusalem – Chateaubriand et BlaBla Language Exchange – East-Jerusalem and Ramallah – événement gratuit et ouvert à tous !** Rejoignez-nous mercredi 24 novembre à 18h30, pour pratiquer une langue étrangère ou enseigner votre langue maternelle – Tous les niveaux sont les bienvenus ! Inscrivez-vous à notre événement Facebook pour pouvoir connaître le nombre de participants. * Nous suivrons les règles et les mesures de sécurité sanitaire concernant le Covid 19.. — Mercredi 24 novembre Café des langues 18h30 à l’Institut français – Chateaubriand En partenariat avec Blabla Exchange Language Entrée libre et ouvert à tous les niveaux ! الأربعاء ٢٤ تشرين الثاني مقهى اللغات 6:30 مساءً في المعهد الفرنسي في القدس – شاتوبريون. بالشراكة مع Blabla Exchange Language حدث مجاني مفتوح لجميع المستويات! Wednesday 24 November Languages café 6.30 pm at the French Institute Chateaubriand. In partnership with Blabla Exchange Language Free event and open to all levels!

Entrée libre

Pratiquer une langue étrangère ou enseigner votre langue maternelle – Tous les niveaux sont les bienvenus !

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem, 23 Salah Eddin street Jerusalem



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T18:30:00 2021-11-24T20:30:00