**Café des langues** avec l’ Institut Français de Jérusalem – Chateaubriand et BlaBla Language Exchange – East-Jerusalem and Ramallah – **événement gratuit et ouvert à tous !** Rejoignez-nous ce **mercredi 9 juin à 17h30**, pour pratiquer une langue étrangère ou enseigner votre langue maternelle – Tous les niveaux sont les bienvenus ! * Nous suivrons les règles et les mesures de sécurité sanitaire concernant le Covid 19.

