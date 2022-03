Café des langues Infojeunes Val d’Oise, 3 mars 2022, Cergy.

Café des langues

du jeudi 3 mars au jeudi 16 juin à Infojeunes Val d’Oise

**Envie de discuter, partager et voyager ? Rendez-vous deux jeudis par mois au Café des langues !** De manière conviviale, ludique et sécurisante, le Café des langues du Centre Information Jeunesse est l’occasion de parler, de découvrir ou d’améliorer ses compétences en langues étrangères. Simona, volontaire italienne, organise cette rencontre en créant des jeux, des ateliers, des tables de discussion afin que la parole soit libérée. Au programme : – Animations linguistiques – Discussions – Apéritif – Ambiance musicale Veuillez noter les prochaines dates : * Jeudi 03 mars : Espagnol sur le thème de l’égalité des genres * Jeudi 17 mars : Découverte de l’Inde et de l’hindi * Jeudi 7 avril : Anglais sur le thème de l’écologie et de l’environnement * Jeudi 21 avril : Anglais et français langue étrangère en discussion libre * Jeudi 05 mai : Allemand et anglais sur le thème de l’Europe à l’occasion du Joli mois de l’Europe * Jeudi 19 mai : Anglais et français langue étrangère sur le thème du voyage * Jeudi 02 juin : Découverte de langue et de la culture italienne * Jeudi 16 juin : Espagnol sur le thème des luttes LGBTQIA+ à l’occasion du mois des fiertés

entrée libre et gratuite

Prenez 2 heures de votre semaine pour venir discuter en langues étrangères !

Infojeunes Val d’Oise 1, place des Arts 95000 CERGY Cergy Cergy Préfecture Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T18:00:00 2022-03-03T20:00:00;2022-03-17T18:00:00 2022-03-17T20:00:00;2022-04-07T18:00:00 2022-04-07T20:00:00;2022-04-21T18:00:00 2022-04-21T20:00:00;2022-05-05T18:00:00 2022-05-05T20:00:00;2022-05-19T18:00:00 2022-05-19T20:00:00;2022-06-02T18:00:00 2022-06-02T20:00:00;2022-06-16T18:00:00 2022-06-16T20:00:00