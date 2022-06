Café des Indépendants

Café des Indépendants, 5 juillet 2022, . Café des Indépendants



2022-07-05 09:30:00 – 2022-07-05 12:00:00 L’espace de coworking du Sonneur et Iriscop organisent un café des entrepreneurs : Vous êtes indépendant, auto-entrepreneur, télétravailleur, artisan et vous souhaitez échanger sur vos pratiques, rencontrer le réseau professionnel autour de vous, et découvrir un espace de travail partagé, voici l’occasion! L’espace de coworking du Sonneur et Iriscop organisent un café des entrepreneurs :

Vous êtes indépendant, auto-entrepreneur, télétravailleur, artisan et vous souhaitez échanger sur vos pratiques, rencontrer le réseau professionnel autour de vous, voici l'occasion +33 7 61 09 83 37

iriscop dernière mise à jour : 2022-06-24 par

