En famille, le mercredi tout est permis ! Café des Granges Saint-Jean Catégorie d’Évènement: Saint-Jean En famille, le mercredi tout est permis ! Café des Granges Saint-Jean, 19 juillet 2023, Saint-Jean. En famille, le mercredi tout est permis ! Mercredi 19 juillet, 15h00 Café des Granges Venez passer un moment agréable en famille autour d’animations ludiques et conviviales. 5/07 : Participe à la création d’un livre inspiré de l’album «Le machin». 12/07 : Brico numérique. 19/07 : Petit cuistot – Préparation collective de l’apéritif «Terrasse des Granges». 26/07 : Rendez-vous contes. Inscription aux Granges Café des Granges Saint-Jean Saint-Jean Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

