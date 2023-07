Des hauts débats Café des Granges Saint-Jean, 7 juillet 2023, Saint-Jean.

Des hauts débats Vendredi 7 juillet, 18h00 Café des Granges

En partenariat avec les MJC de Croix Daurade et de l’Union, nous vous invitons à participer au 3ième RDV des cafés citoyens Des Hauts Débats . Au programme partager un repas ensemble (prendre un panier repas) en début de soirée et continuer la soirée autour d’un débat dont le sujet sera choisi et voté par les jeunes lors du 2ème RDV.

Inscription aux Granges

Café des Granges Saint-Jean Saint-Jean

