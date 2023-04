Soirée-débat «être parent quelle aventure!» Café des Granges Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Soirée-débat «être parent quelle aventure!» Café des Granges, 8 juin 2023, Saint-Jean. Soirée-débat «être parent quelle aventure!» Jeudi 8 juin, 18h30 Café des Granges « Relation avec les pairs » Essentielle à l’adaptation psychosociale durant la petite enfance et bien au-delà, les relations des enfants avec leurs pairs jouent un rôle de premier plan dans leur développement global. En partenariat avec l’école des parents et des éducateurs. Café des Granges Saint-Jean Saint-Jean Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T18:30:00+02:00 – 2023-06-08T20:30:00+02:00

2023-06-08T18:30:00+02:00 – 2023-06-08T20:30:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean Autres Lieu Café des Granges Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean Lieu Ville Café des Granges Saint-Jean

Café des Granges Saint-Jean https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean/

Soirée-débat «être parent quelle aventure!» Café des Granges 2023-06-08 was last modified: by Soirée-débat «être parent quelle aventure!» Café des Granges Café des Granges 8 juin 2023 Café des Granges Saint-Jean Saint Jean

Saint-Jean