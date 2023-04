«Rien ne se perd, tout se transforme» Café des Granges Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

«Rien ne se perd, tout se transforme» Café des Granges, 1 mai 2023, Saint-Jean. «Rien ne se perd, tout se transforme» 2 – 31 mai Café des Granges Exposition de photos et d’objets détournés. «Une deuxième vie artistique pour des objets du quotidien». Cette exposition sera complétée par un atelier famille de création le mercredi 24 mai à 15h. Café des Granges Saint-Jean Saint-Jean Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T00:00:00+02:00 – 2023-05-02T23:59:00+02:00

2023-05-31T00:00:00+02:00 – 2023-05-31T23:59:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean Autres Lieu Café des Granges Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean Lieu Ville Café des Granges Saint-Jean

Café des Granges Saint-Jean https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean/

«Rien ne se perd, tout se transforme» Café des Granges 2023-05-01 was last modified: by «Rien ne se perd, tout se transforme» Café des Granges Café des Granges 1 mai 2023 Café des Granges Saint-Jean Saint Jean

Saint-Jean