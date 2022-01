Café des grand-parents Médiathèque de Vallet Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Médiathèque de Vallet, le vendredi 18 mars à 15:00

Vous vous demandez parfois comment répondre aux besoins de vos petits-enfants, comment gérer leurs émotions, comment créer et maintenir le lien affectif… Ce temps est fait pour vous ! Venez partager votre expérience ! Virginie Bezard, de l’école des parents et des éducateurs, vous donnera des conseils pour mieux vivre votre grand-parentalité. [https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/](https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/)

Ouverture des inscriptions un mois avant l’évènement

Avec Virginie Vezard, psychologue Médiathèque de Vallet 16 rue Emile Gabory Vallet Loire-Atlantique

2022-03-18T15:00:00 2022-03-18T17:00:00

