Café des FavoRilkes : spécial littératures de l’imaginaire Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Café des FavoRilkes : spécial littératures de l’imaginaire Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris, 25 novembre 2023, Paris. Le samedi 25 novembre 2023

de 11h00 à 13h00

.Tout public. gratuit

En mal d’inspiration pour des cadeaux de Noël ? On vous donne nos coups de cœur en science-fiction, fantasy, fantastique pour vous aider ! Venez samedi 25 novembre à 11h pour échanger autour des Littératures de l’imaginaire (Science-fiction, Fantasy et Fantastique), partager vos coups de coeur et trouver des idées de cadeaux à offrir. Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris Contact : +33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke https://www.facebook.com/bibliothequerilke

©the purrisian Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Rainer Maria Rilke Adresse 88 Ter boulevard de Port-Royal Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris latitude longitude 48.8391829975132,2.3392480250165

Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/