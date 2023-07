Café des FavoRilkes : spécial jeux Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris, 30 septembre 2023, Paris.

Le samedi 30 septembre 2023

de 11h00 à 13h00

.Tout public. gratuit

Matinée jeux, et découverte de jeux , en compagnie de l’Association Play Sorbonne U.

Pour une rentrée ludique, les bibliothécaires vous donnent rendez-vous cette fois ci pour un Favorilke spécial jeux

de société.

L’association Play Sorbonne U sera présente pour vous présenter leur

propre création : Mémo-Combo.

Petits et grands, vous aurez l’occasion de venir découvrir nos nouveaux jeux et jouer toute la matinée!

Play Sorbonne U est

une association étudiante basée à Sorbonne Université qui a pour but de

promouvoir la culture du jeu sous toutes ses formes. Les membres organisent des soirées jeux tous les jeudis soirs de l’année scolaire, des ateliers pour se

former à la construction d’un jeu et d’autres événements comme des festival,

des game jams et des tournois qui permettent de se connecter avec d’autres

passionnés de jeux.

L’ association propose également à ses membres de

participer à des club qui permettent leur permettent de collaborer dans un

domaine plus spécifique dans une ambiance bienveillante tel qu’un journal de

vulgarisation scientifique ou un label de création de jeu. Souhaitant proposer des activités libres et ouvertes au plus grand nombre, elles

sont donc gratuites, tout comme l’adhésion à l’association.

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris

Contact : +33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke https://www.facebook.com/bibliothequerilke

