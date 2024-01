Café des entrepreneurs thématique Communication réseaux sociaux LAB01 Ambérieu-en-Bugey, mardi 27 février 2024.

Café des entrepreneurs thématique Communication réseaux sociaux Venez discuter avec Clémentine et les participants sur les tendances communication du moment et sur l’importance de penser « Stratégie » quand on parle de Communication. Mardi 27 février, 09h00 LAB01 Entrée libre et gratuite. Ouvert à tous les professionnels, aux adhérent(e)s du LAB01 et non-adhérent(e)s.

Quand on est entrepreneur solo, quels sont les bons réflexes pour se mettre en avant, parler de soi ou de son business ? Faut-il suivre toutes les tendances pour être visible ? Comment se démarquer ?

Rejoignez-nous pour un café des entrepreneurs et des entrepreneuses animé par Clémentine Belgy de Beam Communication. Dans une ambiance informelle, venez échanger sur ces questions qui touchent chaque entrepreneur.

Rendez-vous :

️ Mardi 27 Février

de 9h à 10h30

Accueil FabLab du LAB01, 48 rue Gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en Bugey

Au programme :

Discussion avec Clémentine et les participants sur les tendances communication du moment et sur l’importance de penser « Stratégie » quand on parle de Communication.

Conseils pour votre Personnal Branding En tant qu’entrepreneur, vous êtes votre première vitrine. Découvrez quelques clés pour gérer votre e-réputation, parler de vous, réseauter !

J’écris quoi sur les réseaux sociaux ? Repartez avec 7 astuces pratiques pour votre ligne éditoriale.

⚠️ Le café des entrepreneurs est ouvert à tous les professionnels, aux adhérent(e)s du LAB01 et non-adhérent(e)s.

‍ À propos de Clémentine Belgy :

Depuis 8 ans, elle accompagne les entreprises à développer une stratégie de communication pertinente, durable et astucieuse.

En rejoignant l’Ain en 2021, elle se lance dans l’entrepreneuriat en montant “BEAM”. Son objectif est simple celui de rendre la communication accessible à toutes les entreprises et projets. Aujourd’hui, Beam est fier d’accompagner de nombreux acteurs du territoire de l’Ain.

Son approche Exit les trop longs délais de réponse des grandes agences, le jargon incompréhensible. Grâce à Beam, elle met en place une stratégie de communication sur mesure et adaptée à vos besoins réels.

Le café des entrepreneurs, c’est tous les mardis de 9h à 10h ! On se retrouve autour d’un café/thé pour des discussions stimulantes entre entrepreneurs ! ☕

En cas de doute ou pour toute question sur le café des entrepreneurs, contactez Stephanie Quentin au 06 10 25 32 35 ou Anaïs 06 03 64 74 36 anais@lab01.fr

