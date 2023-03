Café des entrepreneurs Café Associatif Saint-Paul-la-Roche Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne La café entrepreneurs c’est …

un temps d’échanges et de rencontre entre indépendants, thérapeutes, entrepreneurs… Venez partager vos questions, vos joies, vos challenges du moment dans un cadre bienveillant.

Au programme, tour de table des projets, temps d’échange libre, partages de contacts etc… Réservé aux adhérents du café associatif Les Paulissonnes (adhésion à prix libre)

Participation atelier : prix libre (café/thé à disposition et participation aux charges de l’association) Notre dynamique : se rencontrer, échanger et s’entraider face à certaines problématiques communes lors d’ateliers thématiques. Tous les entrepreneurs sont les bienvenus ! +33 6 74 24 30 89 Café associatif Les Paulissonnes – AL Studio ambroise lemasson

