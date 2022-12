Semaine Nationale de la Petite Enfance Café Des Enfants Nino’Kid Liévin Catégories d’évènement: Liévin

Pas-de-Calais

Semaine Nationale de la Petite Enfance Café Des Enfants Nino’Kid, 22 mars 2023, Liévin. Semaine Nationale de la Petite Enfance 22 – 25 mars 2023 Café Des Enfants Nino’Kid Ateliers & Apprentissage Café Des Enfants Nino’Kid 26, Rue Victor Hugo Liévin Liévin 62800 Pas-de-Calais Hauts-de-France Mercredi 22 Mars 2023 à partir de 10h30

Atelier – Graines de Nino :

Plantation de semance en suivant le calendrier permettant de les mettre dans des carrés de jardin partagé Jeudi 23 Mars 2023 à partir de 10h30 Atelier Bambini

Transformation de matière première en décoration éco-responsable jouant sur le sensoreil, découverte de différantes techniques peintures, collage … Samedi 25 Mars 2023

Eveil & Sons :

Découverte des différents instruments de musique et chants du monde

