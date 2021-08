Alès La Verrerie Alès, Gard Café des enfants “Jeux de nature” La Verrerie Alès Catégories d’évènement: Alès

Café des enfants "Jeux de nature"

La Verrerie, le dimanche 19 septembre à 15:00

La Verrerie, le dimanche 19 septembre à 15:00 Nadine O’Garra vous invite à jouer avec la nature. Sentir, écouter, toucher… sont les maîtres mots de l’expérience sensorielle unique qu’elle vous propose de vivre. La Verrerie Chemin de Saint Raby, 30100 Alès Alès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Lieu La Verrerie Adresse Chemin de Saint Raby, 30100 Alès Ville Alès