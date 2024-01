Encore un Morceau? Le trio romantique Café des Douves Bordeaux, samedi 27 janvier 2024.

Encore un Morceau? Le trio romantique Un concert – un quiz – un café. Un concert de musique classique étonnant ! Samedi 27 janvier, 11h00 Café des Douves Prix libre.

Les Caprices vous invitent au café des Douves pour 1h de concert classique décalé ! Que va-t-on vous servir en janvier ? Un trio romantique : Hervé N’Kaoua au piano, Nicolas Mouret à l’alto et Stéphane Kwiatek à la clarinette.

Une formation que vous ne reverrez pas de si tôt, surtout à ce niveau ! Profitez du show autour d’un café et de gourmandises préparées par nos soins. Olivier, notre médiateur, vient animer le concert avec des anecdotes croustillantes et un quiz décalé. La participation est libre, le concert est adapté à tous les âges.

Bon vent les clichés, laissez-vous porter par 1h de musique classique !

Café des Douves 4 bis rue des douves 33800 bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine

musique classique musique de chambre

@lescapricesdemarianne