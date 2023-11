Encore un Morceau? / trio de cuivres Café des Douves Bordeaux, 25 novembre 2023, Bordeaux.

Rdv Samedi 25 novembre au Café des Douves à 11h !

Au café des douves, la musique classique se découvre sans prise de tête. Enfilez votre plus beau jogging, asseyez-vous pour grignoter et boire un café, tout en profitant d’un concert haut de gamme.

Olivier, notre expert en musique classique, animera un quiz musical un peu loufoque ! Au menu un charmant trio de cuivres ! Une trompette, un trombone et un cor, de quoi bien vous réveiller.

Le concert est gratuit, ouvert à tous les publics et adapté à tous les âges !

Trio de cuivre

Laurent Dupéré, trompette

Julien Lucas, cor

Etienne Serves, trombone

Café des Douves 4 bis rue des douves 33800 bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:00:00+01:00

musique classique

