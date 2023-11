À L’IMAGE DE Café des Douves Bordeaux, 17 novembre 2023, Bordeaux.

À L’IMAGE DE Vendredi 17 novembre, 19h00 Café des Douves Entrée libre, tout public

Venez participer à une soirée autour de l’exposition « à l’image de » avec la projection du court-métrage réalisé et une performance drag show le 17 novembre.

Quelles représentations des orientations et des genres aujourd’hui ? Au travers de mots et d’images, iels personnifient des lettres du sigle LGBTQIAP+ et s’approprient des moyens d’expression pour se raconter et dresser un portrait fondé sur une pluralité de « je ». Un portrait moins limité, moins limitant qui ne se contente pas d’un point de vue. Plus riche, plus juste aussi. Et vous, que raconterez-vous à leur manière ? À la manière de…

Exposition visible du mardi 14 au mardi 22 novembre dans les coursives de la Halle des Douves.

Organisé par : Douze Films

En partenariat : Girofard, Benson Audiovisuel, Ville de Bordeaux, Ville de Lormont

Café des Douves 4, rue des Douves Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00

