Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 15e Arrondissement En quoi notre cerveau et ses extraordinaires capacités peut-il optimiser les performances des athlètes ou améliorer la mémoire?



Au-delà de ces questionnements et des bienfaits connus du sport pour la santé physique et mentale de tout un chacun, nous aborderons également son rôle social (avec un focus autour des femmes dans le sport de haut niveau) mais aussi son importance pour retrouver confiance et estime de soi en situation de handicap, et en tant que facteur de protection contre le déclin cognitif.

Agnès Baude, chargée de recherche au CNRS, Institut de Neurobiologie de la Méditerranée (INMED), UMR1249 Inserm-AMU, Marseille

