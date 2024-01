Violences sexuelles : est-ce le rôle des médias de faire justice ? Café des Champs Libres Rennes, mercredi 14 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T18:30:00+01:00 – 2024-02-14T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-14T18:30:00+01:00 – 2024-02-14T20:00:00+01:00

Alors que Gérard Depardieu est mis en examen pour viols et agressions sexuelles, ses détracteurs et ses pourfendeurs s’affrontent par tribunes interposées. Les médias relayent les prises de position qui ne respectent ni la présomption d’innocence, ni la parole des victimes. Faut-il passer par les médias pour obtenir justice ? Quel rôle peuvent et doivent jouer les médias dans les affaires de violences sexuelles ?

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Angeline Desdevises