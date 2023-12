Le Café des idées Cinéma : destination Taïwan avec Travelling Café des Champs Libres Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Le Café des idées Cinéma : destination Taïwan avec Travelling Café des Champs Libres Rennes, 24 janvier 2024, Rennes. Le Café des idées Cinéma : destination Taïwan avec Travelling Mercredi 24 janvier 2024, 18h30 Café des Champs Libres Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T18:30:00+01:00 – 2024-01-24T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-24T18:30:00+01:00 – 2024-01-24T20:00:00+01:00 Une découverte en avant-première, avec Fabrice Bassemon et Anne Le Hénaff, de la programmation du festival Travelling consacré cette année à Taipei et au cinéma de Taïwan. Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Code postal 35000 Lieu Café des Champs Libres Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Café des Champs Libres Rennes Latitude 48.105139 Longitude -1.674686 latitude longitude 48.105139;-1.674686

Café des Champs Libres Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/