Sommes-nous vraiment intelligents ? Café des Champs Libres Rennes, 17 janvier 2024 17:30, Rennes.

Sommes-nous vraiment intelligents ? Mercredi 17 janvier 2024, 18h30 Café des Champs Libres

L’intelligence humaine a toujours été considérée comme supérieure à toutes les autres, faisantde l’humain un être à part dans l’ordre du vivant.Mais la confrontation avec d’autres formes d’intelligence remet en cause cette précellence,et l’intelligence artificielle finit d’ébranler nos certitudes. Et en se reposant toujours plus sur l’IA, ne risquons-nous pas de voir la bêtise gagner nos sociétés ?

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T18:30:00+01:00 – 2024-01-17T20:00:00+01:00

2024-01-17T18:30:00+01:00 – 2024-01-17T20:00:00+01:00